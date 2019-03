Oppassen op de weg in Brabant: vrijdagavond is er sprake van dichte mist. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de gehele provincie. Het zicht kan op sommige plekken minder dan tweehonderd meter zijn.

Tot een uur is er sprake van code geel. Vooral in het westen van Brabant is het mistig.

De mist zal zich langzaam verder landinwaarts uitbreiden. Ook zaterdag is er kans op dichte mist.