Twee overvallen in korte tijd in Tilburg: 'Overvaller schiet in de lucht'

In Tilburg zijn vrijdagavond rond halftien kort na elkaar twee zaken overvallen. De eerste overval vond plaats bij afhaalchinees Ho-Ho aan het Pieter Postplein. Bij die overval schoot de dader één keer in de lucht. Ongeveer tien minuten later werd cafetaria De Vriendschap aan de Goirkestraat overvallen.