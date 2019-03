Bestelbus volledig uitgebrand op zandpad Hilvarenbeek, bestuurder spoorloos

Een bestelbus is vrijdagavond op een zandpad aan de Goirlesedijk in Hilvarenbeek volledig uitgebrand. De bus werd aangetroffen zonder kentekenplaten en zonder bestuurder. De politie onderzoekt nog of de brand te maken heeft met de twee overvallen in Tilburg eerder op de avond.

Rond half elf meldde een getuige dat de bus in brand stond. De brandweer was snel ter plaatse, maar toen was de bus al volledig verwoest.

Verband overvallen Tilburg

De politie is met vier politiewagens ter plaatse. Ze onderzoeken of er mogelijk een verband bestaat tussen de twee overvallen in een cafetaria en een afhaalchinees van vrijdagavond in Tilburg.