Wie is zijn steur kwijt? Agent ontdekt gestolen vis in fietstas van man

Is er iemand in Langenboom of omgeving een steur kwijt? Agenten vonden de vis vrijdagmiddag in de fietstas van een man zonder vaste woonplaats. Het vermoeden bestaat dat hij de vis gestolen heeft.

De 26-jarige man werd op de Dominicanenstraat in Langenboom aangehouden vanwege verboden wapenbezit. Toen een agent in de fietstassen van de man keek, zag hij daar de steur. Wat de verdachte met de vis van plan was, is niet duidelijk.

"Wij vermoeden dat de steur vrijdag is gestolen in Langenboom", laat een politiewoordvoerder weten. "We zijn met spoed op zoek naar de eigenaar." Zaterdagmiddag had de eigenaar van de steur zich nog niet gemeld bij de politie. "Wij hebben daarom voor passende opvang gezorgd."

'Het is toch niet te geloven!'

"Een steur stelen, het is toch niet te geloven", reageert Yolanda onder het politiebericht op Facebook. Ze krijgt bijval van Thea. "Zelfs een steur is niet meer veilig in zijn vijver", verzucht zij.

"De collega's waren ook erg verbaasd, toen zij in de fietstas van de man keken", laat de politiewoordvoerder weten. Als de eigenaar zich niet meldt, heeft Peer nog wel een idee wat er met de steur moet gebeuren. "In de airfryer!", grapt hij op Facebook.