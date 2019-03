Beveiliger mishandeld in Tilburg, man (32) opgepakt

Een beveiliger van een horecazaak aan de Heuvel in Tilburg is vrijdagnacht mishandeld. Een 32-jarige Tilburger is aangehouden.

Agenten werden rond halfvier gewaarschuwd omdat in de horecazaak een vechtpartij aan de gang was. Toen ze daar aankwamen, was alles weer rustig. Wel gaf de beveiliger aan dat hij was mishandeld.

Naar het ziekenhuis

Op basis van zijn aanwijzingen konden de agenten de verdachte meteen aanhouden. Hij zit vast. De beveiliger moest naar het ziekenhuis om zich te laten behandelen aan zijn verwondingen.