Zo denken concurrenten in strijd voor beste docent van de wereld over juf Daisy [VIDEO]

DUBAI -

Het is dringen om er bij te kunnen zijn in het nagebouwd klaslokaal in Dubai. Hier wordt de top 10 voor de Global Teacher Prize voorgesteld. Al is de ruimte twee keer groter dan een normale lesruimte, het is ramvol. Stralend middelpunt van dit mondiale podium is natuurlijk Daisy Mertens van basisschool de Vuurvogel uit Helmond.