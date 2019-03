Nederlandse mini T-Rex is nieuw pronkstuk Oertijdmuseum: 'Hij is de laatste vleesetende dino'

Een jaar lang werkte paleo-artiest Aart Walen aan de reconstructie van de mini T-Rex. "Meestal is het andersom en vinden ze een hele dinosaurus maar dan missen ze een paar botjes", legt hij uit. Dat hij nu uit moest gaan van een enkel botje stelde hem aanvankelijk wel voor een probleem. "Ik dacht: jeetje, hoe moet ik dat aanpakken?"

Dinobotten in Polen

Samen met andere onderzoekers ging hij wereldwijd op zoek naar exemplaren die net als het gevonden bot ook 66 miljoen jaar oud waren. "In Polen hadden ze vergelijkbare botten in de collectie. Die waren opgegraven in de woestijn in Mongolië." Een van die dino's was voor de helft intact, dus dat bracht de reconstructie al een behoorlijk eind op gang.

Met gebruikmaking van allerlei technieken, waaronder ook 3D-prints en laserscans ontstond geleidelijk aan een complete replica van de Betasuchus. "Eigenlijk is het een ultieme grote wolf", zegt Aart Walen. Gevaarlijk voor alles wat leefde. "Wij hadden dat als mensen niet overleefd", meent Walen heel stellig.

Het skelet hoort volgens museumdirecteur Fraaije tot de absolute pronkstukken. "Vooral omdat hij van Nederlandse bodem is." Het museum werkt intussen hard aan zijn grootste project ooit: de reconstructie van een twintig meter lange Diplodocus.