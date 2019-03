A58 weer vrij tussen Breda en Tilburg na ongeluk met meerdere auto’s

Het verkeer op de A58 tussen Breda en Tilburg hoeft niet meer om te rijden, want de weg is weer helemaal open. De A58 was zaterdagmiddag dicht tussen Breda en Tilburg-Reeshof vanwege een ongeluk waarbij meerdere auto’s betrokken waren.

Het ongeval gebeurde rond kwart voor drie. Volgens Rijkswaterstaat lagen er veel brokstukken op de rijbaan, ook lag er olie op de weg. Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk.

Omleiding

Het verkeer van Breda in de richting naar Eindhoven werd omgeleid via de A27, A59 en A2. Automobilisten die vast stonden tussen Breda en Tilburg zijn langs het ongeval geleid. In de andere rijrichting, van Tilburg naar Breda, stond enige tijd een kijkersfile van enkele kilometers.

Over eventuele gewonden is nog niets bekend. Het verkeer dat na het ongeluk ingesloten was, werd rond 16.00 uur gedoseerd doorgelaten.