PSV pakt de titel en Ajax heeft het nakijken, als we cijfers van Euro Club Index mogen geloven

De Euro Club Index is een ranglijst die de actuele speelsterkte van alle Europese voetbalclubs weergeeft en vergelijkt. De index biedt een grote voorspellingskracht voor wedstrijden en competities en wordt bijgehouden door de statistici van de databedrijven Gracenote en Hypercube.

Een ingewikkeld computermodel berekent op basis van de resultaten uit het verleden de kans op succes. Daarbij wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de sterkte van de huidige selecties en het uit- en thuisvoordeel.

Volgens de Index zou PSV de competitie dit seizoen afsluiten met 84 punten, terwijl Ajax er slechts twee minder zou behalen. Op de derde plek eindigt Feyenoord, met 63 punten. De Rotterdammers blijven daarmee net AZ voor (61 punten).

Gat met Ajax

PSV en Ajax moeten nog acht keer aan de bak in de Eredivisie. De Eindhovenaren hebben momenteel vijf punten voorsprong op de Amsterdammers. Volgende week zondag staan beide clubs tegenover elkaar in de Johan Cruijff Arena. Met een zege in de hoofdstad zet PSV dan een reuzenstap op weg naar de 25ste landstitel in de clubhistorie.

PSV'er Hirving Lozano in duel met Maximilian W├Âber tijdens de vorige editie van Ajax-PSV (3-0). (Foto: VI Images)

Vitesse, AZ en Willem II als gevaarlijkste hindernissen

PSV kan verder nog pittige tegenstand verwachten van de hoog geklasseerde clubs Vitesse (uit) en AZ (uit). Tussendoor wacht nog de Brabantse derby bij Willem II, die vorig seizoen in een even bizarre als pijnlijke 5-0 nederlaag uitmondde.

Op bezoek bij Vitesse leed PSV in het verleden slechts twee nederlagen in 33 wedstrijden, tegen veertien gelijke spelen en zeventien overwinningen. Uit tegen AZ bleven de Eindhovenaren in 28 van hun 41 duels ongeslagen (negen remises en negentien zeges) en stapten ze dertien keer als verliezer van het veld.

Uit tegen Willem II boekte PSV tussen 2005 en 2014 negen zeges op rij, maar bij de laatste drie bezoekjes aan Tilburg verspeelde de ploeg steeds punten aan de Tricolores: 2-2, 0-0 en dus die 5-0.

Geen waterdichte garantie op succes

De data van Euro Club Index staan bekend als zeer betrouwbaar, maar geven geen honderd procent garantie. In het recente verleden kwam het al eens voor dat een kansrijke titelkandidaat alsnog naast de hoofdprijs greep. Het is aan de spelers van PSV om de kansrijke uitgangspositie ook te verzilveren.