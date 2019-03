Apparatuur gestolen bij voorstelling Hamlet in Parktheater Eindhoven

Er is apparatuur gestolen in het Parktheater in Eindhoven (Archieffoto).

De familievoorstelling Hamlet in Parktheather Eindhoven is afgelast omdat er zaterdagavond apparatuur gestolen is. Er zou iemand voordat de voorstelling begon, de zaal zijn ingelopen en heeft onder andere laptops meegenomen.

Het theater geeft aan dat er nog veel onduidelijk is wat er precies is gebeurd. Volgens een bezoeker zijn er drie laptops gestolen en daar stond al het materiaal op, inclusief back-up. De ruimte was heel even leeg en toen kon de dader toeslaan. Het was voor het theater op zo'n korte termijn alleen mogelijk om de voorstelling van zaterdag af te lassen.

Gratis drankje

De voorstelling van zaterdagavond zou in de grote zaal zijn. De gasten kregen van het theater een gratis drankje voor alle ongemakken. Het is onduidelijk wanneer de voorstelling wordt ingehaald en of de voorstelling van zondag doorgaat.