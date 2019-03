Michael van Gerwen neemt simpel wraak op The King tijdens European Darts Open

Van Gerwen had nog wat goed te maken tegen The King, die de Brabantse nummer één van de wereld bij het UK Open van begin maart nog vroegtijdig naar huis stuurde met een 10-6 nederlaag.

Pas in de vierde leg van de partij in de Ostermann Arena stond Van Gerwen toe dat King op het scorebord kwam. Hij deed dat met een fraaie 121-finish. Verder dan die ene opleving kwam de 53-jarige Engelsman niet. Van Gerwen hoefde niet eens het beste van zijn spel te laten zien om de partij daarna snel uit te gooien: 6-1.

Van Gerwen staat morgen in de derde ronde tegenover zijn landgenoot Jermaine Wattimena, die zich in de tweede ronde in een spannend duel ontdeed van Glen Durrant (6-5). Wattimena keek in die partij tegen een 2-5 achterstand aan, maar knokte zich alsnog op fenomenale wijze terug naar de winst.