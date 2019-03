Auto's botsen op woonboulevard Ekkersrijt in Son: 'Nog geen link naar een straatrace'

Twee auto’s zijn zaterdagavond op elkaar gebotst bij woonboulevard Ekkersrijt in Son. Bij het ongeval raakte iemand gewond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Een van de auto's reed van de parkeerplaats af en botste vervolgens op een andere auto. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de BurgerKing. Na het ongeluk was de politie met zeven wagens aanwezig.

Op de parkeerplaats bij de Praxis stonden veel dure auto’s. Er was op dat moment een automeeting. Dit is een bijeenkomst om auto's te bewonderen.

Straatrace

Er gaan geruchten over een straatrace. "Maar op dit moment is uit het onderzoek naar de aanrijding nog geen link naar een straatrace gebleken", liet een politiewoordvoerster zondagochtend weten. Al benadrukte ze dat het onderzoek nog niet is afgerond.