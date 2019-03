Stuifmail zondag 24 maart: roodborst, sterrenschot, insectenhotel, rode bekerzwammen en gewone wesp

Roodborst

Antje de Bruyn hoorde 5 januari om drie uur 's nachts een vogel midden in het dorp. Ze nam het geluid op en vraagt zich af of het gaat om een roodborstje. Helaas is het geluidsfragment niet te plaatsen op de website, maar ik heb het zelf wel goed gehoord. Het gaat inderdaad om de zang van een roodborst. Roodborsten kunnen erg vroeg beginnen met zingen. Ze hebben grote ogen en die vangen het minste of geringste licht in de ochtend op en worden dan meteen actief.

Sterrenschot. (Foto; Ellen Bakker)

Sterrenschot

Op de foto van Ellen Bakker zie je een hoopje doorzichtige dril liggen. Dit noemen we sterrenschot. Heel vroeger dacht men namelijk dat deze doorzichtige klonten afkomstig waren van vallende sterren. Tegenwoordig wordt de naam heksensnot ook wel gebruikt. Beide namen staan eigenlijk voor braaksel van dieren, vogels en zoogdieren die na het eten van zwangere vrouwtjeskikkers of -padden, de eileiders uitbraken als niet verteerbaar voedsel. Dieren die dit doen zijn reigers, ooievaars, meeuwen, kraaien en buizerds. Daarnaast doen ook veel marterachtigen dit zoals de bunzing, maar ook de vos. Soms zie je in dit sterrenschot zwarte puntjes. Dat zijn al embryo’s.

Een insectenhotel.

Insectenhotel

Vorige week had 'buuf' Adeline Besselink het in deze rubriek over het helpen van hommels en of dat goed was, nu vraagt ze zich af wat je nog meer kunt doen voor insecten. Je kunt heel veel doen voor de insecten in je eigen tuin door bijvoorbeeld een insectenhotel te plaatsen. Hiervan staan heel veel voorbeelden op internet. Haar man Jan is een heel handige klusjesman, dus die kan er zo een in elkaar zetten. Ook helpt het als je op tijd voorjaarsbloemen - zoals krokussen - zaait of andere voorjaarsbloemen plant zoals bijvoorbeeld speenkruid. Daarnaast helpt het als je een hoekje van de tuin laat verruigen, zodat er spontaan wat planten kunnen opgroeien.

Een rode bekerzwam. (Foto: Dick Rakhorst)

Rode bekerzwammen

Op de foto die ik kreeg van Dick Rakhorst zie je een paar rode stukjes liggen. Die lijken een beetje op plastic, maar dit is het niet. Dick heeft een mooie zwam gefotografeerd en de naam is rode bekerzwam. Deze zwam kom je vooral tegen in het vroege voorjaar. De zwamdraden van dit vruchtlichaam groeien graag op takjes van de els, maar ook op die van de wilg. Daarnaast komen ze voor op allerlei verteerd loofhout, maar dan wel in loofbossen op vochtige, voedselrijke grond. Bepaalde volkeren gebruikten deze zwam in gedroogde toestand voor een snelle genezing na het afknippen van de navelstreng bij baby’s. Ze moesten dan wel eerst de rode bekerzwammen vermalen na het drogen.

Een gewone wesp

Gewone wesp

Bij het repareren van een parasol kwam Jan van de Braak zes wespen tegen. Hij vraagt zich af of dit zes koninginnen zouden zijn, want hij weet dat enkel koninginnen van het gewone wespenvolk overleven. Het antwoord is ja, dit kunnen best zes koninginnen zijn geweest. De koninginnen van het wespenvolk gaan, nadat het volk de wespennesten verlaat, op zoek naar een geschikte plaats om te overwinteren. De mannetjes, de werksters en de oude koningin vinden hun dood tijdens het kouder wordende weer. De jonge koninginnen gaan in winterslaap en kunnen met meerdere koninginnen op een plek leven. Bij het uit de winterslaap komen, kan het dan tot een gevecht komen, maar niet eerder.

Een Duitse wesp

Otter in Nederland – Berco Hoegen

Otters waren uitgestorven in Nederland. Maar inmiddels zijn de dieren bezig aan een comeback. Toch zul je ze niet gauw te zien krijgen, weer Berco Hoegen. "Zelfs een boswachter ziet ze zelden of nooit. Over iemand met wie je maar geen afspraak kunt plannen, zeg ik wel eens: 'die is moeilijker te vangen dan een otter'. Maar afgelopen voorjaar was ik in natuurpark Lelystad en daar kwam een otter tot vlak bij mijn tenen. Nieuwsgierig tot en met en toch schuw. Leuk dier! Volg boswachter Berco ook op Twitter of Facebook.



Het gejodel van de wulpen verstomt

De grootste steltloper van Europa, de wulp, heeft het moeilijk. Het aantal broedvogels nam in ons land tussen 1990 en 2015 af met zo’n veertig procent, zo is te lezen in de recent verschenen Vogelatlas van Nederland. Reden voor Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland om 2019 uit te roepen tot het Jaar van de Wulp. Ga naar de website voor meer informatie.

Petitie voor natuurvriendelijke landbouw

Het gaat niet goed met de biodiversiteit op het Nederlandse boerenland. Natuurbeschermers én steeds meer boeren zien hoe noodzakelijk natuurvriendelijke landbouw is. Maar dan moet het wel kunnen. De huidige wet- en regelgeving werkt boeren nog te vaak tegen. Daarom is het Wereld Natuur Fonds een petitie gestart om Kamerleden op te roepen te kiezen voor echt natuurvriendelijke landbouw.

Natuurtip

Iedere dag kunnen natuurliefhebbers een wandelspeurtocht door de Peel maken. Vanuit Natuurpoort De Peel kun je hiermee starten. Je krijgt geen kaart, de coördinaten, op het gps-apparaat, wijzen je de weg. Aan de hand van de omgeving maak je de opdrachten. Na ongeveer twee uur ben je terug bij Natuurpoort De Peel.

De tocht is geschikt voor zowel kinderen als volwassen. Natuurpoort De Peel is gevestigd aan de rand van De Peel - tussen Deurne en Griendtsveen - aan het Leegveld 8a. . Er is voldoende parkeergelegenheid.

Wil je aan de tocht een extra dimensie geven, dan kunt u ook een nachttocht boeken. Dan loop je gewapend met een zaklamp en fluorescerende hesjes de route. Deelname kost vijf euro per persoon. Informatie is te verkrijgen door een mailtje te sturen naar Natuurpoort De Peel of te bellen: 0493- 782 008