Wat als? PSV-scout Ploegsma wilde jeugdspeler Marco van Basten inlijven, maar Ajax was hem voor

Van Basten in beeld bij PSV? Dat vraagt om uitleg. "Een jonge en talentvolle Marco van Basten speelde in 1981 nog bij Elinkwijk in Utrecht. Ineens lag er toen een brief (zie onderstaande tweet) van PSV-scout Kees Ploegsma op de mat.

"Of hij zich op 7 april wilde melden op het trainingscomplex aan de Welschapsedijk voor een testwedstrijd om zijn voetbalkwaliteiten nóg beter te kunnen beoordelen. Uiteraard werden de reiskosten vergoed", beschrijft Van de Vooren. "Het was kennelijk ook in Eindhoven opgevallen dat hij wel een aardig potje kon voetballen. Van de testwedstrijd is het niet gekomen."

Want Ajax kreeg waarschijnlijk lucht van de belangstelling voor Van Basten uit Eindhoven. Van de Voort kreeg niet alleen inzage in de brief van Ploegsma, hij bekeek ook het handgeschreven contract waarmee Ajax enkele weken na de Eindhovense flirt Van Basten vastlegde. Van de Vooren: "Het moest vanwege de concurrentie allemaal snel en er was geen tijd meer om een typemachine te regelen. En de rest is geschiedenis."

De vader van Marco van Basten bewaarde alles van en over zijn voetballende zoon. "Van de oude slaapkamer van Marco heeft hij een soort museum gemaakt. Hij heeft de belangrijke documenten geschonken aan de commissie erfgoed van Ajax", zegt Van de Vooren. "Het is wel verleidelijk om je af te vragen wat er zou zijn gebeurd als Van Basten voor PSV had gekozen."