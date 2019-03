Jongen (16) rijdt in auto van vrouw en ramt auto's op parkeerplaats van supermarkt

Een 16-jarige jongen heeft zaterdagmiddag verschillende auto's geramd op een parkeerplaats voor de Albert Heijn aan de Haviksberg in Hoogerheide. Hij reed in de auto van een 21-jarige vrouw, die naast hem zat. Volgens getuigen was het rijgedrag van de jongen 'agressief'.

De jongen wilde na de vernielingen weglopen, maar getuigen konden hem tegenhouden.

Van plek wisselen

Toegesnelde agenten zagen op de parkeerplaats vier zwaar beschadigde auto’s staan. Er waren flink wat mensen op de been.

Verschillende getuigen verklaarden dat ze de jongen hadden zien rijden en dat hij degene was die de geparkeerde auto’s had beschadigd. Ze hadden ook gezien dat de jongen van plek wisselde met de vrouw uit Halsteren. waarschijnlijk om te verdoezelen dat hij had gereden. Hij heeft tenslotte geen rijbewijs. De auto is eigendom van de vrouw.

Takelen

De jongen is aangehouden en naar een politiebureau gebracht. Ook de vrouw werd naar het bureau gebracht. Daar hebben ze een verklaring afgelegd. De beschadigde auto’s zijn door een bergingsbedrijf meegenomen.

De politie heeft proces-verbaal opgemaakt. De verdere afwikkeling van deze zaak is in in handen van het Openbaar Ministerie.