'Ik heb tegen de muur zitten huilen', verdriet bij eigenaren van uitgebrande auto's in Tilburg

Een van de uitgebrande auto's is van een Peter van de Ven Steeg. Hij en zijn vrouw zijn minder valide en hun auto stond ook op een parkeerplaats voor invaliden. "Ik durfde vannacht niet naar beneden te gaan. Ik ben er zo van geschrokken. Toen het vuur weg was, ben ik naar beneden gegaan. Toen heb ik daar tegen de deur aan zitten huilen", vertelt de Peter verslagen.

Troosten

Peter en zijn vrouw Marianne hebben de auto nodig om naar het ziekenhuis te gaan en ook om vrijwilligerswerk te doen. "Dit is ons middel om met veel mensen in contact te komen. En dat zit er nu niet meer in", aldus Peter.

Kleindochter Shelly Rosen heeft het er zichtbaar moeilijk mee en probeert haar oma te troosten. "Mijn opa en oma zijn al slecht ter been. En hun auto was alles wat ze hadden. Ze kunnen nu niet niks meer!" "Ik ben nog steeds helemaal in shock", aldus Marianne van de Ven Steeg. "Het is niet te begrijpen. Het is een catastrofe. Mijn auto was mijn kindje."

De schade is enorm. (Foto: Dirk Verhoeven)

'Mijn auto wás zwart'

Een andere vrouwwaarvan de auto is uitgebrand staat de ravage te bekijken. "Toen ik naar beneden kwam, moest ik vier keer kijken om te zien dat ook mijn auto is uitgebrand", vertelt ze. "Mijn auto wás zwart, maar nu is die helemaal wit uitgeslagen. Ik moest het nummerbord bekijken om het zeker te weten."

Net als de omwonenden gaat de politie uit van brandstichting, zo liet een woordvoerder zondagochtend weten. Technisch onderzoek moet hier meer duidelijkheid over geven. Ook wordt onderzoek in de buurt gedaan.