Hoop op kwijtschelding van straf Johan van Laarhoven bij kroning Thaise koning

De familie van Johan van Laarhoven hoopt dat de Tilburger in mei, als de Thaise koning wordt gekroond, kwijtschelding van zijn straf (amnestie) krijgt. Dat zegt Frans van Laarhoven, de broer van de voormalig coffeeshopbaas van The Grass Company. "Bij zo'n kroning krijgt een hele grote groep amnestie. Ik hoop dat Johan daarbij zit. Maar dan moet de Thaise justitie wel eerst het cassatieverzoek in zijn zaak terugtrekken, anders kan het niet."

Johan van Laarhoven werd in 2014 opgepakt na een rechtshulpverzoek van Nederland aan Thailand. De Nationale Ombudsman stelde op 11 maart dat de Nederlandse overheid bij hun rechtshulpverzoek onzorgvuldig had gehandeld.

Nederlands onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) naar de aanvoer van drugs bij The Grass Company leverde toen niets strafbaars op en belandde drie jaar later op een dood spoor. Toenmalig officier van justitie Lucas van Delft vroeg Thailand om hulp bij zijn onderzoek, maar de Thai startten daarop een eigen strafrechtelijk onderzoek.

Van Laarhoven is vervolgens in Thailand veroordeeld voor het ‘witwassen’ van geld dat hij in Nederland verdiende met de gedoogde verkoop van cannabis. Hij werd veroordeeld tot 75 jaar cel, zijn vrouw tot 11 jaar.

Cassatie

"De maximale straf in Thailand is 23 jaar. Ik begrijp dus niet dat de Thaise justitie in cassatie is gegaan, de tijd dat Johan moet zitten verandert niet bij een hogere straf. Als ze het cassatieverzoek intrekken, dan kan Johan bij de kroning van de koning amnestie krijgen en naar Nederland komen", aldus broer Frans van Laarhoven zondagmiddag bij het Omroep Brabant-programma KRAAK.

De advocaat van Van Laarhoven en zijn familie zeiden nadat het rapport van de Ombudsman uitkwam, dat ze verwachtten dat minister Ferd Grapperhaus Van Laarhoven direct naar Nederland zou halen. De minister kwam echter niet in actie. Frans van Laarhoven: "Ik ben geen jurist, maar als de Nederlandse overheid niets met het rapport van de ombudsman doet, beloof ik dat ik het daar niet bij laat zitten."

Broers voor de rechter

Als Johan naar Nederland komt dan wacht hem hier een strafzaak. De Tilburger is samen met zijn broer Frans aangeklaagd voor onder meer witwassen van 25 miljoen euro. Bovendien verdenkt het OM ze van lidmaatschap van een criminele organisatie.

Het proces is in de zomer van 2017 begonnen maar de zaak is uitgesteld, om hem de gelegenheid te geven zijn zaak bij te wonen.