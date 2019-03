Dieven sloegen toe op moment dat technicus van zijn plek was in Parktheater in Eindhoven

De twee mannen die zaterdagavond in het Parktheater in Eindhoven op een onbewaakt moment met drie laptops aan de haal gingen, zijn vastgelegd door beveiligingscamera’s. Ze sloegen toe op het moment dat de technicus even van zijn plek was. Dat zegt Jack van de Schoor, gastheer van het Eindhovense theater, daags na de diefstal.



Door de diefstal van de apparatuur moest zaterdagavond de familievoorstelling Hamlet op het laatste moment worden afgelast. Op de laptops stond essentiële informatie voor de voorstelling, inclusief een back-up. “Ook zijn enkele persoonlijke bezittingen van de technicus gestolen.”

Volgens Van de Schoor hebben de dieven toegeslagen op het moment dat de technicus heel even van zijn plek was. “Dergelijke momenten zijn niet te beveiligen in een openbaar gebouw.” Er is inmiddels aangifte gedaan en de camerabeelden worden door de politie meegenomen in het onderzoek.

De Hamlet-voorstelling van zondag gaat gewoon door. Van de Schoor: “Veel mensen hebben hun kaartjes van zaterdag omgeboekt naar de voorstelling van zondagmiddag. Daardoor zat de zaal extra vol. We zijn nog op zoek naar een vervangende datum voor de afgelaste voorstelling.”