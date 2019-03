“Waarom moeten de mensen daarvoor opdraaien”. Is één van de eerste reacties die we horen bij een winkelcentrum in Sleeuwijk. “Wat je aan zilver heb is vaak nog als herinnering of nagedachtenis aan iemand. En dat ga je niet inleveren voor de burgemeester z’n ambtsketen, Daar moet hij zelf maar voor zorgen of zijn gemeenteraad.”

Oude exemplaren omsmelten, dat wil de gemeente niet

Waarnemend burgemeester Marcel Fränzel draagt op dit moment de oude historische ambtsketen van de voormalige gemeente Almkerk. Oud ambtsketens, waaronder die van Woudrichem en Werkendam, omsmelten tot een exemplaar voor het nieuwe Altena wil de gemeente niet. Vandaar de oproep aan de inwoners om oud zilver aan de gemeente te doneren voor een nieuwe ambtsketen. “Dat vind ik een leuk idee, maar ik heb geen zilver’, zegt een mevrouw.



Burgemeester Altena wil oud zilver van zijn inwoners voor zijn nieuwe ambtsketen

'Fairtrade zilver'

Enigszins eufemistisch heeft Marcel Fränzel het over fairtrade zilver, ofwel hergebruik van zilver wat zijn inwoners nog in een oude sok hebben zitten. Een man die zijn boodschappen aan het inpakken is ziet de ‘bedelactie’ helemaal zitten. “Oude lepels kan dus ook”, vraagt hij. Bij een bevestigend antwoord zegt hij dat hij zeker zijn oude zilver gaat doneren aan de gemeente.



Een certificaat en eeuwige roem

Overigens krijgen de donateurs van zilver geen geld voor hun oude lepeltjes of zilveren rijksdaalders, maar wel eeuwige roem en een certificaat. “Iedereen die een naam en adres vermeldt bij de schenking, krijgt een certificaat van deelname toegestuurd, ondertekend door de burgemeester. Daarom vragen wij u om het zilver dat u schenkt in te pakken en uw naam en adres te vermelden. De gemeente vindt het ook heel waardevol als u iets wilt opschrijven over het voorwerp dat u schenkt”, aldus dus de naar zilver hunkerende gemeente Altena.

Het zilver kan tot eind april worden ingeleverd bij de gemeente.