Stijn Ank zaagt gat in het plafond van Club Solo in Breda voor kunstwerk van meer dan duizend kilo

De statige ruimte van club Solo (hoge ramen en gietijzeren pilaren) is helemaal leeg. In het midden staat het kunstwerk van Stijn. Ruim duizend kilo zwaar maar dat zie je er niet aan af. Het doet denken aan de staart van een vliegtuig of aan een zeil. Van de ene kant gezien is het stevig en massief, van de andere kant ragfijn alsof het zo op kan stijgen.

De opening van de expositie op zondagmiddag

Stijn Ank is een Belgische kunstenaar. Aan die kant van de grens verwerft hij langzamerhand bekendheid; in Nederland nog niet. Voor Club Solo uit Breda was dat reden hem uit te nodigen. Solo werkt samen met het Van Abbemuseum en het Haags Gemeentemuseum maar ook met het SMAK in Gent en het Muhka in Antwerpen. Met de vijf solo-exposities die Solo elk jaar organiseert, wil de club ook Belgische kunstenaars laten zien.

Duizend liter gips door een trechtertje

Ank werkt met gips. Hij heeft in Club Solo eerst een grote mal gebouwd en daarna via een trechter meer dan 1000 liter gips in de mal gegoten. Telkens kleine hoeveelheden, het gips moet eerst drogen voordat er een volgende laag op kan, en telkens een andere kleur. Maar het werden niet de precieze laagjes van Engelse drop, de kleurlagen lopen door elkaar heen en er is ook gekleurde gips langs de lagen gedropen. Het eindresultaat was niet voorspelbaar.

Stijn Ank verwerkte meer dan 1000 kilo gips tot een kunstwerk voor Club Solo in Breda

Vrijdag is de mal weggehaald. Het was een spannend moment voor Stijn. Het plan was om een hoog en rank werk te maken. De Belg heeft ervaring met gips maar gaat er nog niet van uit dat alles altijd gaat zoals hij wil. Maar... het werk (Stijn geeft zijn kunst geen namen) bleef staan. Sterker nog... de constructie was sterk genoeg om er een klein duwtje tegen te geven zodat het werk scheef kwam te staan en nu letterlijk leunt tegen een van de balken in het plafond van Club Solo.

Stijn gaat er wel van uit dat zijn werk nog langzaam verandert. Uit het gips verdampt hoe langer hoe meer water. Dat heeft gevolgen voor het gewicht, al zal niemand dat merken, maar ook voor de kleuren.

Voor het puntje van het kunstwerk moet je naar de eerste verdieping

Club Solo zit in het centrum van Breda. Veel mensen zullen het nog kennen als Lokaal 01, de organisatie die vijf jaar geleden door bezuinigingen sneuvelde. Een groep kunstenaars wilde een expositieruimte voor hedendaagse professionele kunst voor de stad behouden en dat lukt nu al vijf jaar.

Het randje kwam niet helemaal recht uit de mal

Solo maakt vijf exposities per jaar. De vier musea waarmee Solo samenwerkt, leveren telkens een kunstwerk dat zij op een of andere manier bij de geëxposeerde kunst vinden passen. Bij Stijn koos het Van Abbemuseum voor een reeks films van David Maljkovic uit Kroatië.

Het werk van Stijn Ank blijft tot eind april in Breda. Daarna wordt het vernietigd.

Video uit Taiwan

Onderstaande video is gemaakt tijdens een expositie van Stijn Ank in Taipe, de hoofdstad van Taiwan: