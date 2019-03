Drie paarden gestolen door oplichter: ‘We hebben ons paard aan hem toevertrouwd’

Via wijverkopenuwpaard.nl kwamen ze bij een man uit die hun paard zou verkopen. Deze man gaf verschillende namen op, merkten ze naderhand. Ondertussen is deze website niet meer bereikbaar.

Rollercoaster

Hilde heeft samen met haar man de hobby om paarden te fokken. "We hebben zeven paarden. Dancing Brave wilden we graag verkopen. We hebben op internet gekeken en toen kwamen we uit bij een man die voor ons Dancing Brave zou trainen en verkopen. Hij huurt een stal in Sint Oedenrode.” Hilde en haar man komen zelf uit Noordwijk, maar ze zijn bekend in Brabant. "We kijken vaker naar stallen in Brabant. Daar zijn meer stallen dan hier in Zuid-Holland." Hilde heeft veel vragen en leeft nu in een rollercoaster. “Ik ben erg emotioneel. We hebben ons paard aan hem toevertrouwd.”

Frans komt met hetzelfde verhaal. Zijn paard stond in Schijndel. “Ik moest mijn paard Belle Amie verkopen omdat ik het niet meer kon betalen. Ik heb gezocht naar iemand die mijn paard kon verkopen”, zegt Frans.

'Hij is nooit gekomen'

Hij kreeg te horen dat Belle Amie verkocht was en de verkoper zou het geld brengen. Hij is nooit gekomen. “Ik ben toen naar de manege in Schijndel gegaan waar mijn paard stond. De eigenaresse vertelde mij daar dat de man iemand anders was. Ik kon hem daarna ook niet meer bereiken. Het is heel erg vreemd.”



Belle Amie van Frans Klos is ook verdwenen (Foto: Frans Klos).

Argwaan

Désiree herkent het verhaal van Frans. Zij zocht ook naar een bemiddelaar omdat zij niet genoeg tijd meer had voor haar paard Hechicero. “Nadat ik met hem in zee ben gegaan, werd ik al snel argwanend. Hij hield vaak de boot af en hij reageerde laat op mijn appjes. Er was altijd wat met die man.” Zaterdagochtend kreeg ze via Facebook een berichtje van de broer van de verkoper dat haar paard verkocht was en dat ze het geld waarschijnlijk niet meer zou ontvangen. “Sindsdien is de verkoper niet meer bereikbaar. Zijn nummer is uit de lucht gehaald.”

Het paard van Désiree (Foto: Désiree van Wijk).

Aangifte

Volgens Hilde is deze man een bekende van de politie. De politie is nog niet bekend met dit verhaal zegt een woordvoerder tegen Omroep Brabant. Alle drie de paardenliefhebbers gaan maandag aangifte doen.