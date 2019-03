Motorrijder zwaargewond na frontale botsing met auto bij Wouwse Plantage

WOUWSE PLANTAGE -

Een man is zondagavond zwaargewond geraakt nadat hij met zijn motor frontaal tegen een tegemoetkomende auto botste. Dat gebeurde op de Weg naar Wouw tussen de Schouwenbaan en de Kriekendreef. Een traumahelikopter is bij het ongeluk geland. De man is uiteindelijk met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.