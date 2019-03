Enorme Danonefabriek voor babymelkpoeder opent maandag in Haps

Het bouwbord dat in juni 2016 werd onthuld bij de aanvang van de bouw (foto: Raoul Cartens)

HAPS -

Op bedrijventerrein Laarakker in Haps opent maandag - na bijna drie jaar bouwen en testen - de nieuwe fabriek voor babymelkpoeder van Danone. Het moederbedrijf van Nutricia pompte 240 miljoen euro in het nieuwe complex, waar poedermelk wordt gemaakt voor zuigelingen in tachtig landen.