Nieuwe fabriek babymelkpoeder in Haps kan dagelijks 3,5 miljoen baby's voeden

De fabriek langs de snelweg A73 vervangt de oude productielocatie, zes kilometer verderop in Cuijk en maakt twee keer zoveel babymelkpoeder dan de oude fabriek. Op volledige capaciteit kan de fabriek meer dan 600 verschillende producten maken om zo wereldwijd meer dan 3,5 miljoen baby’s per dag te voeden.

Enorme vraag

Daarmee speelt het bedrijf in op de enorme vraag naar babyvoeding. Babymelkpoeder zoals Nutrilon is nauwelijks aan te slepen, mede doordat Chinezen het zijn gaan hamsteren na schandalen met giftige babyvoeding in China.

De nieuwe fabriek in Haps biedt werk aan 450 tot 500 mensen. Voor het grootste deel gaat het om verplaatste werkgelegenheid uit Cuijk. Het bedrijf is al meer dan 100 jaar een belangrijke werkgever voor de regio. Zo is de familie Verberkt al vier generaties aan de babymelkpoederfabriek verbonden.