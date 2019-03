Drugsafval gedumpt vanuit rijdende auto, zoutzuur belandt in berm en riool

In de berm en op de weg ligt een zoutzuuroplossing. De berm is hierdoor verkleurd en met een graafmachine wordt dit afval verwijderd. In Eindhoven is ook zoutzuur gedumpt in het riool.

Spoor

De doppen zijn van de grote vaten afgehaald en de vloeistof is op straat en in de berm gedumpt tijdens het rijden. Het spoor van vloeistof loopt van de Anconalaan naar een ventweg langs de Eindhovenseweg richting Son en Breugel. Over een afstand van drie kilometer ligt een spoor van zoutzuuroplossing.

Op de Eindhovenseweg en op een parkeerterrein aan de Anconalaan werden verschillende grote vaten gevonden.

Chemische lucht

In de omgeving is een chemische lucht te ruiken. Burgernet meldt dat het niet gevaarlijk is voor de gezondheid van omwonenden. Het parkeerterrein van voetbalvereniging Nieuw Woensel is afgesloten door de politie.