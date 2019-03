Koningin Maxima opent 'Week van het geld' in Breda

Koninklijk bezoek in Breda: maandagochtend opende Koningin Maxima daar de 'Week van het geld'. Dat deed ze in het Rat Verlegh Stadion in het bijzijn van een aantal basisschoolleerlingen.

Deze week vindt de negende week editie van de 'Week van het geld' plaats. De week wordt georganiseerd om basisschoolkinderen voor te bereiden op de toekomst.

'Liever een jaar geen geld dan geen internet'

Het overgrote deel van de kinderen uit groep 6 t/m 8 heeft liever een jaar geen geld dan een jaar geen internet. Dat blijkt uit een onderzoek onder zesduizend leerlingen. De kids hebben ook liever twintig euro voor zichzelf dan veertig euro om te delen met vier vrienden.

De 'Week van het geld' wordt georganiseerd door Wijzer in geldzaken. Die organisatie wil dat er structureel meer aandacht wordt besteed aan omgaan met geld in het onderwijs.

Gastlessen en workshops

Na de opening van de themaweek in het stadion gaan leerlingen met elkaar in debat over omgaan met geld. De Koningin zal daarna een aantal gastlessen bij gaan wonen. In heel het land worden deze week zo'n vijfduizend gastlessen en workshops gegeven op basisscholen rond het thema geld. Die lessen worden gegeven door medewerkers van banken, verzekeraars en gemeentes.

Wijzer in geldzaken is opgezet door het ministerie van Financiën. Koningin Maxima is erevoorzitter van de organisatie.