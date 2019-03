Zonnig vooruitzicht: komend weekend lopen temperaturen weer op tot 18 graden

“Dit weekend schieten de temperaturen weer omhoog naar een graad of 17, 18. Ik zie nu nog niet dat de thermometer de 20 graden gaat aantikken, maar ik sluit niet uit dat het wel zo warm gaat worden”, zegt Reinout van den Born, meteoroloog bij Weer.nl.

Maandag en dinsdag nog koud

Maandag en dinsdag wordt het nog zo’n 10 graden, maar vanaf woensdag gaan de temperaturen omhoog. “Dan verdwijnen de buien en wordt het weer zonnig. Vooral vrijdag en zaterdag is er weinig bewolking. Dan waait ook de wind vanuit het zuiden, wat zorgt voor hoge temperaturen”, zegt Van den Born.

Zondag is het ook nog zonnig, maar dan komt er weer koude lucht onze provincie binnen. “Dan gaan we weer terug naar een graad of 12", aldus Van den Born.