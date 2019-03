De mediagekte rondom Oranje-captain Virgil van Dijk in beeld: 'Ik vind het niet erg'

NOS, AD, VI, De Telegraaf, RTL Nieuws en nog een handvol Engelse en Duitse pers. Zo ziet een standaard avond er voor Van Dijk uit na een wedstrijd van het Nederlands elftal. De Bredase verdediger staat de mediagekte één voor één te woord, al wordt Van Dijk wel eens geremd.

Populair

Nadat hij na Nederland – Wit-Rusland al verschillende media te woord heeft gestaan, staat Van Dijk klaar voor een nieuw interview. Opnieuw dezelfde vragen over dezelfde wedstrijd, maar deze keer duurt het interview korter. De perschef van Oranje tikt namelijk de journalist op de schouder, om aan te geven dat hij het gesprek moet afronden. Doet de perschef dat niet, dan zou Van Dijk nog veel langer in de mixed-zone staan. Het geeft aan hoe populair de aanvoerder van Oranje is bij de media.

Bekijk hieronder de impressie van de mediagekte rondom Van Dijk en lees verder.

“Het zijn niet steeds dezelfde vragen hoor”, stelt Virgil van Dijk na afloop van de verloren wedstrijd met Duitsland (2-3). “De één heeft het over de wedstrijd, de ander over Liverpool en weer iemand anders vraagt naar de Champions League. Maar ik vind het helemaal niet erg. Het hoort erbij.”

Schakelen

De Bredanaar blijft rustig onder alle mediagekte. Van Dijk is het ook wel een beetje gewend. In Engeland, waar de verdediger speelt, moet hij ook meermaals verschillende media te woord staan. "Het is schakelen. Of je nu hebt gewonnen of niet, ik zeg gewoon wat ik denk."