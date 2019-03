Philips, Jumbo, ASML en VDL nieuwe hoofdsponsors PSV: ‘Een doordachte keuze’

Philips, Jumbo, ASML en VDL als nieuwe hoofdsponsors van PSV: een opmerkelijke combinatie, of toch niet? Volgens sportmarketeer Frank van den Wall Bake is het een ‘doordachte keuze van PSV’. “Ik begrijp de combinatie helemaal. Het zijn bedrijven die heel Eindhoven een boost kunnen geven.”

Op het shirt van PSV staat de komende jaren ‘Metropoolregio Brainport Eindhoven’. De huidige hoofdsponsor, Energiedirect.nl, krijgt nog wel een plek op de achterkant van het PSV-shirt en blijft nog zeker twee jaar sponsor van PSV. De nieuwe sponsordeal met de vier grote bedrijven gaat de Eindhovense voetbalclub miljoenen opleveren.

Maar, de keuze van de bedrijven levert wel wat vragen op. Jumbo zit toch niet in Eindhoven? Philips had zich toch teruggetrokken als hoofdsponsor? En misschien wel de grootste vraag: wat hebben chipmachinefabrikant ASML en metaalconcern VDL hieraan?

Uitstraling

De keuze voor de technologiebedrijven heeft volgens Van den Wall Bake alles te maken met sociaal maatschappelijke uitstraling. “Sponsoring heeft zoveel meer waarde dan alleen maar winst maken. Consumenten van vandaag de dag vragen zich allemaal af: hoe gedraagt een bedrijf zich in de samenleving? De manier waarop een bedrijf dat laat zien, kan ze een enorme impuls geven”, legt hij uit.

Ook wij houden van PSV, net als jullie.

“Een bedrijf als ASML heeft een kleine doelgroep, maar is een belangrijke werkgever voor de omgeving Eindhoven”, gaat Van den Wall Bake verder. “ASML heeft niet de consument voor ogen, maar stapt toch aan boord van het PSV-schip. Dat leidt tot geloofwaardigheid en dat is de sleutel tot je bedrijf.”

Van den Wall Bake legt uit dat wanneer je je bedrijf verbindt met PSV, je zegt: ‘ook wij houden van PSV, net als jullie’. “Daarmee positioneren de technologische bedrijven ASML en VDL zich als een maatschappelijk verantwoord bedrijf. Vandaag de dag is dat belangrijk, want als je dat niet doet, ben je als bedrijf 'asociaal'. Het is dus een trendzettende move en daarmee een doordachte keuze.”

Het sportgevoel van Jumbo

Jumbo heeft in tegenstelling tot ASML en VDL wel de consument voor ogen. In korte tijd is de supermarktketen met haar hoofdvestiging in Veghel uitgegroeid tot een grote speler op het gebied van sportsponsoring. “Ze stralen een enorm sportgevoel uit en daarmee zijn ze nog dichter bij de consument komen te staan”, aldus Van den Wall Bake.

Jumbo sponsort onder meer de schaatssport, de wielersport en de autosport. “Jumbo zit dan wel niet in Eindhoven, maar ze hebben de kracht in de sport ervaren en dat heeft ze aangezet om ook PSV te sponsoren.”

Philips geeft hun fout toe

Philips staat als laatste als oud-hoofdsponsor binnenkort ook weer op de voorkant van het PSV-shirt. “In mijn ogen heeft Philips een fout gemaakt om zich terug te trekken als hoofdsponsor. Maar het is nooit te laat om een fout toe te geven”, zegt Van den Wall Bake.

“De ‘P’ van PSV staat voor Philips, zij hebben de club opgericht. Philips is Eindhoven en PSV is Eindhoven. Dat is geen kwestie van ‘levert het wel genoeg geld op?’, maar dat is een kwestie van afkomst. Dat ze zich positioneren als hoofdsponsor vind ik een applaus waard. Wat mij betreft geven ze zo hun fout toe.”

Bedrijven trekken zich aan elkaar op

Volgens Van den Wall Bake kunnen de bedrijven zich aan elkaar optrekken. “Philips heeft weer andere kanalen dan Jumbo. Jumbo heeft daarnaast elke dag miljoenen bezoekers in de winkel. ASML en VDL hebben op hun beurt weer internationale contacten. Zo worden alle vier de kanalen benut om het instrument PSV neer te zetten. En dat is goed voor iedereen.”