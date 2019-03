Vijftienjarige (!) zorgt voor overwinning Vlijmense Boys en krijgt ranja als bedankje, of toch niet?

Bjorn van Bijnen was zondagmiddag de gevierde man bij Vlijmense Boys. Nou, 'man' is misschien wat overdreven. Van Bijnen is namelijk pas vijftien jaar en speelt nu dus al in het eerste van Vlijmense Boys. Als bedankje voor zijn winnende goal in de laatste minuur kreeg hij een glas ranja van de coach, of dronk hij toch net als zijn teamgenoten een goudgele rakker?

We belden met de jonge doelpuntenmaker en zijn trainer om meer te weten te komen over deze opvallende gebeurtenis.

Bjorn, vijftien jaar en dan de winnende goal maken voor het eerste team van Vlijmense Boys. Dit moet een jongensdroom zijn, toch?



“Zo kun je het wel noemen, ja.

Op zo'n jonge leeftijd is het denk ik wel uniek. Natuurlijk hoop je dat dit gebeurt als je in de laatste minuten in het veld komt, maar eerlijk gezegd had ik er weinig vertrouwen meer in. Maar m'n eerste balcontact was meteen raak en dus wonnen we."

Tekst gaat verder onder de tweet.

Trainer Hans Richters, wat een verhaal. Wat deed u eigenlijk toen u vijftien was?

"Ik speelde nog in de B- of C-jeugd denk ik. Maar goed, dat is veertig jaar en veertig kilo geleden, dat is nu niet meer van belang. Het is natuurlijk prachtig dat zo’n jonge jongen dit al kan. Hij is ook pas vijftien hé, je kunt wel zeggen dat dit een talent is."

U beloonde hem met een glas ranja, terwijl de rest van het team aan het bier zat.

"Haha, dat klopt. Het is ook zo wat om zo’n vijftienjarige jongen een biertje te geven. Hij moest nog wat journalisten te woord staan, dus dat zou wel een heel raar beeld geven. Hij is natuurlijk de benjamin van het team, dus dan kun je hem niet met een biertje op pad sturen."

Volgens de coach heb je alleen ranja op, Bjorn. Klopt dat?

“Haha, leuk dat ze dat zeggen. Maar als ik eerlijk ben moet ik toegeven dat ik niet alleen ranja op heb. Stiekem zijn er wel wat biertjes naar binnen gegaan, net als bij de rest van het team.”