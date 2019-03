Groenten uit moestuin bij Custom Powders zijn eetbaar ondanks blijvende uitstoot GenX

Custom Powders wordt sinds november 2017 in de gaten gehouden vanwege de uitstoot van GenX en PFOA. Dit zijn mogelijk kankerverwekkende stoffen. Hoewel de uitstoot is gestopt, worden nog steeds concentraties hiervan in de buurt van het Helmondse bedrijf gevonden. De volksgezondheid loopt geen gevaar.



Vinger aan pols

Toch blijft de gemeente met waterschap Aa en Maas een vinger aan de pols houden. Daarom is ook het oppervlaktewater van recreatieplaats Berkendonk onderzocht. Zowel gemeente als waterschap blijven op het standpunt staan dat mensen er veilig kunnen zwemmen.



Ook voor het eten van de groenten uit de moestuintjes op 450 meter van het bedrijf blijft het licht op groen staan. De argumenten voor dit advies worden binnenkort toegelicht op een inloopavond voor gebruikers van het complex. Zij krijgen dan tekst en uitleg van het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). Zij zijn betrokken bij de studies van de gemeente.



Op diverse plekken nog verontreinigingen

Alleen op enkele meters rondom de schoorsteen van Custom Powders is sprake van een ontoelaatbare grondverontreiniging. Ook zijn nog verhoogde concentraties van de gevaarlijke stoffen ontdekt in het water uit de regenpijp en straatkolken. Verder is in de buurt van Berkendonk een gebied gevonden waar de vervuiling van het grondwater de kritische grens overschrijdt.



De komende maanden wordt op tal van plekken nog aanvullend onderzoek gedaan, waarbij ook verontreinigde grond en bagger onder de loep zal worden genomen. Doel van alle onderzoeken is om in kaart te brengen waar GenX en PFOA terecht zijn gekomen en hoe de stoffen zich konden verspreiden. De gemeente zal hierbij samenwerken met drinkwaterbedrijf BrabantWater en aangrenzende gemeenten. Indien nodig worden maatregelen genomen.



