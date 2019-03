Stel past op 'wietvilla' maar wordt ernstig gemarteld met boor en strijkijzer na diefstal hennep

Wat deze 46-jarige man en zijn 38-jarige vriendin eind 2018 overkwam, klinkt als het scenario van een slechte Nederlandse thriller. Toch gebeurde dit echt. Het stel kreeg een aanbod om tegen betaling in een prachtige villa in Wernhout te komen wonen. De tegenprestatie: op de schuur letten waar wiet wordt gedroogd door criminelen. Alles verloopt volgens plan, maar na enkele maanden begint de nachtmerrie.

Het zijn moeilijke financiële tijden voor het Nederlandse stel dat in België woont. Als ze het aanbod krijgen om tegen een vergoeding in een indrukwekkende villa te gaan wonen, weten ze dat het geen zuivere koffie is. Ze moeten op de schuur letten, waar wiet wordt gedroogd. Omdat er camera’s hangen, denken ze dat niemand zo stom is om iets te willen stelen. Maandenlang gaat het goed, tot 22 november.

Wiet weg

Die ochtend neemt de bewoner weer een kijkje in de schuur. Tot zijn schrik ontdekt hij dat het slot is opengebroken en dat een groot deel van de wiet weg is. Op de bewakingsbeelden ziet hij niks. Mogelijk is de hennep buiten het zicht van de camera’s meegenomen.

Hij neemt direct contact op met de eigenaar van de hennep. Die is op zijn zachts gezegd niet blij. Nog diezelfde dag komt een aantal mannen verhaal halen. Dat is te zien op beelden die maandagavond werden getoond tijdens Bureau Brabant.

De overgebleven wiet wordt in een bestelbus geladen. Daarna gaat iedereen de villa in. Daar krijgt de huurder de opdracht om de opgeslagen bewakingsbeelden te pakken. Hij verstopt stiekem het geheugenkaartje als bewijs voor later. De sfeer in de villa wordt daarna grimmig.

Mishandeld met boor en strijkijzer

De eigenaar van de wiet denkt dat de bewoners meer weten. Ze blijven ontkennen. Vanaf dat moment worden de man en vrouw los van elkaar onder druk gezet. Zij krijgt rake klappen in de woonkamer, hij wordt bewerkt met een gloeiend heet strijkijzer, gemarteld met een boor en er klinken geweerschoten uit de badkamer.

De vrouw denkt dat haar vriend dood is en vreest dat ze zelf ook vermoord zal worden. Maar de mannen vertrekken en haar vriend ligt zwaargewond in de badkamer. Ze hebben kogels langs zijn hoofd geschoten. De man is tientallen keren met een schroevendraaier gestoken en er is met een boormachine in zijn knieschijf geboord. Hij moet daarna zelf keukenzout in zijn wonden wrijven.

Martelaars

Omdat het slachtoffer de bewakingsbeelden heeft bewaard, zijn alle daders op beeld te zien. De politie is al bekend met twee van hen maar is nog op zoek naar de twee andere verdachten. Ze zijn allebei getint en tussen de twintig en dertig jaar oud. Eentje heeft een stevig postuur. De mannen praten Nederlands met een accent. Mogelijk zijn het Belgen.