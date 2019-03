Helpende buurtkinderen bezorgen brandweermannen een topdag bij het blussen van woningbrand

Brand is natuurlijk nooit leuk maar een vuurtje blussen vinden kinderen vaak wel reuze spannend. Bij een woningbrand in Sint-Oedenrode afgelopen zondag mocht de jeugd uit de buurt de brandweer helpen en met het bluswater spelen. Brandweerman Fabrice van de Ven (30) vond het een prachtige werkdag.

In tijden dat hulpdiensten niet altijd medewerking krijgen van omstanders en soms zelfs te maken hebben met geweld of andere ellende, was deze situatie volgens brandweerman Fabrice een welkome afwisseling. “De kinderen uit de buurt waren zó geïnteresseerd. Ze wilden heel graag meehelpen, net als alle andere omstanders. Mensen wilden ons helpen met het afzetten van de omgeving, hebben hun auto’s aan de kant gezet. Dat is wel eens anders", vertelt hij.

Een tekening en bloem

Nadat de buurtkinderen meehielpen met het dichtdraaien van de brandkraan, brachten twee kinderen nog snel een zelfgemaakte tekening en bloem naar de brandweermannen. Fabrice vond dat super mooi. “Dat maak je gewoon niet mee. Dan besef je hoe lief dat die kindjes zijn en de rest van de omstanders.”

De woningbrand aan de Thorbeckestraat ontstond bij de zonnepanelen op het dak. Het dak en de zolder raakten beschadigd, maar niemand raakte gewond.