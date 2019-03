Deze brutale winkeldievegges lopen met 1000 euro aan boodschappen de Albert Heijn uit

De politie is naar deze vrouw op zoek. (foto: Bureau Brabant)

De politie heeft beelden verspreid van een brutale winkeldiefstal in een supermarkt aan de Hoge Brake in Nuenen. Vier winkeldievegges verlieten met zo'n duizend euro aan boodschappen de Albert Heijn zonder deze te betalen.

Op dinsdag 20 november kwamen vier jongedames met twee boodschappenkarren bij de supermarkt binnen. De karren werden volgeladen met boodschappen. Een dame opende hierna de poort waardoor de winkel normaal alleen betreden kan worden. De drie andere daders vertrokken door deze ingang met volle boodschappenkarren zonder af rekenen.

Eén van de dames is al herkend. Daarom is zij onherkenbaar gemaakt op de beelden die de politie maandagavond in het opsporingsprogramma Bureau Brabant liet zien.

Tips over de zaak kunnen worden doorgegeven aan de politie op het nummer 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.