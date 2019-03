In Schijf staat een bijzonder huis en dat is in de race voor 'Beste Gebouw van het Jaar'

Bijzonder aan het gebouw is de langgerekte stijl en de inpassing in het landschap. Dat heeft er volgens architect Pascal Grosfeld toe geleid dat zijn bouwwerk misschien wel tot het beste gebouw van het jaar kan worden uitgeroepen.

Bekijk de video en lees verder.

Het pand staat in het midden van een flink perceel, dat bestaat uit veel groen. Het huis zelf is weinig gedetailleerd en heeft een industrieel karakter. De muren zijn voor een groot deel van glas. "Dat glas zit van boven tot onder. We hebben bijvoorbeeld geen vensterbanken gemaakt. Dat soort details zijn achterwege gebleven", legt Grosfeld uit.

Inpassing

De lange kanten zijn naar het oosten en het westen gericht. "Daardoor is er geen zicht op het pand dat iets verderop staat. Ook is er in de slaapkamers fijne ochtendzon." Het pand is geïnspireerd op het beeld van een schuur. Daar zijn moderne aspecten aan toegevoegd en dat mondde uit in een bijzondere woonplek, passend bij het landschap waar het staat.

Grosfeld: "De inpassing van het pand in de omgeving is iets waar we lang over hebben nagedacht." Naast het pand is een nieuw aangeplante houtwal. Verderop staan leilinden die het zicht op de buren in de zomer wegnemen. "De eigenaar heeft notenbomen naast het pand geplant. Deze hebben straks groot blad en dat werkt goed tegen muggen." Er moet nog een kudde schapen worden aangeschaft om het beeld helemaal compleet te maken.

"Ik vind het leuk dat we met de eigenaar samen heel veel aan de vormgeving hebben gedaan", blikt Grosfeld terug. Het is volgens de ontwerper precies het plaatje geworden dat zij zich hadden voorgesteld. "Met relatief beperkte middelen hebben we iets fantastisch kunnen neerzetten."

Stemmen

Het huis in Schijf is niet het enige Brabantse genomineerde gebouw. Ook de LocHal in Tilburg komt op het lijstje voor. Daarop staat ook de roemruchte Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Er is een juryprijs en een publieksprijs. Iedereen kan tot 1 mei stemmen op een van de bouwwerken. Op 17 mei wordt in Tilburg de winnaar bekendgemaakt.