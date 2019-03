Brandweer blust brand in Loon op Zand met een gieter

In een bosgebied in Loon op Zand is maandagavond een berg gestripte stroomkabels in brand gestoken. Toen de brandweer arriveerde, werd de brand geblust met een aantal gieters.

De brand ontstond rond halftien aan de Heideweg. Het buitengebied is een bekende plek waar (drugs)afval wordt gedumpt. Zo liggen er op meerdere plekken in de bossen grote hoeveelheden slagroompatronen.

Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat de brand dusdanig klein was dat een brandslang niet nodig was. "Als we een 112-melding krijgen, komen we altijd met ons materieel ter plaatse. Vervolgens kijken we naar de situatie en welk materieel er nodig is. Maandagavond kwam er dus een brandweerwagen, maar zagen we dat de brand gewoon geblust kon worden met een gieter."

