Duizenden euro's gestolen na Lammetjesdagen in Oosterhout, 'Maar we laten de schouders niet hangen!'

'Potverdorie, al ons werk voor niets maar we laten de schouders niet hangen!' Dat was het eerste dat ze maandagochtend bij kinderboerderij MEK in Oosterhout dachten. De kluis van de kinderboerderij met daarin duizenden euro's werd na de Lammetjesdagen gestolen. Maar ze gaan in Oosterhout niet zomaar bij de pakken neerzitten. Camerabeelden uit de buurt werden meteen gecheckt en via een inzamelactie komen de eerste euro's nu al binnen. "Dat is hartverwarmend", aldus voorzitter Marja Coolen.

"Het was zo'n mooi weekend", verzucht de voorzitter dinsdagochtend. "Als je dan hoort dat je kluis is gestolen duurt het even voordat dat bericht is ingedaald. Het is allemaal nog zo onwerkelijk".

Lammetjesdagen

Afgelopen weekend was het druk op de kinderboerderij in Oosterhout. Tijdens de Lammetjesdagen kwamen veel mensen kijken naar de pasgeboren lammetjes. Dat zorgde aan het eind van de dag voor flink wat inkomsten in de horeca en een goed gevulde fooienpot. Alles werd veilig in een grote kluis gezet. Maar de kluis bleek niet veilig genoeg want een dag later is het gevaarte, inclusief grote bouten weg. Alle opbrengst van het leuke weekend is verdwenen. Het totale bedrag? "Ja, dan moet je echt denken aan duizenden euro's."





Uithuilen en doorgaan

Maar wie denkt dat de vele vrijwilligers van de kinderboerderij nu in een hoekje zitten te huilen , heeft het mis. "Nee, dat is niet onze mentaliteit", verzekert Coolen ons. "Het is een kwestie van even uithuilen en dan weer doorgaan." En daarbij krijgt de kinderboerderij veel steun. "De mensen hier in de buurt zijn ook ontzet. Die vinden het verschrikkelijk dat nou juist ons dit moet overkomen". Volgens de voorzitter hebben veel mensen in de omgeving camera's hangen. "We hopen op die beelden iets te kunnen zien en natuurlijk worden onze eigen bewakingsbeelden ook goed bekeken."

Inzamelactie

Maar dat is niet het enige. Via Facebook is de kinderboerderij een inzamelactie begonnen. De eerste donaties komen binnen en dat maakt Coolen en haar collega's blij. "Het is hartverwarmend om te zien dat mensen ons steunen." Die steun zorgt ook voor motivatie. "We hebben zo'n mooie kinderboerderij, waar zoveel mensen genieten van de dieren. Voor die mensen doen we ons werk."

Aangifte

De verdere schade lijkt mee te vallen. Het raam waardoor de inbrekers naar binnen zijn gegaan, is kapot maar verder lijkt er niets op het terrein te zijn gesloopt. "En ook de dieren zijn gelukkig allemaal in orde." Er is aangifte gedaan bij de politie maar daar weten ze nog niet wie de dader is. Zelf heeft Coolen ook geen vermoeden.

Het is niet de eerste keer dat het MEK in Oosterhout slachtoffer is van dieven. Een paar jaar geleden werden de vogels gestolen.