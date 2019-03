Als je wil werken bij MamaLoes, hoef je niet te solliciteren

Een brief schrijven is niet nodig om een baan te krijgen bij MamaLoes

Het Goirlese bedrijf MamaLoes biedt banen aan, zonder dat je daarvoor hoeft te solliciteren. ‘Open Hiring’ heet dat, het is een Amerikaans project dat nu ook in Nederland van start gaat. Het doel van het project is mensen een kans geven die moeilijk aan een baan kunnen komen, bijvoorbeeld omdat ze een poos niet gewerkt hebben.

MamaLoes, is het bedrijf van Loes de Volder. Zij licht toe dat er eigenlijk maar een belangrijke vereiste is om een baan te krijgen bij haar bedrijf: “Je moet willen werken, dat is het enige.” Daarbij zijn er wel wat vaardigheden nodig om de baan te kunnen uitvoeren: Je moet wel 4 uur op je benen kunnen staan en 10 kilo kunnen tillen, want het is logistiek werk.” MamaLoes verkoopt babyspullen. Zowel online als in fysieke winkels.



Fijne mensen

Open Hiring is weliswaar een Amerikaanse trend, maar voor MamaLoes geen grote stap. Loes heeft al jaren een laagdrempelig aannamebeleid: “We willen graag mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans geven. En dat kwam erg overeen met het Open Hiring.” Deze manier van personeelsbeleid bevalt Loes goed. De ervaring is dat mensen die moeite hebben met werk vinden, juist heel gemotiveerd zijn. “We hebben hele fijne mensen die bij ons een kans hebben gekregen en daardoor hun leven opnieuw hebben kunnen opbouwen.”



De nieuwe werknemers hoeven alleen maar hun naam op een lijst te zetten en dan zijn ze aangenomen. Wie het eerst komt, die het eerst maalt.