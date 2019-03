Kom van dat dak af! Inbrekers juwelierszaak vluchten omhoog voor toegesnelde agenten

MADE -

Drie verdachten zijn maandagavond aangehouden voor het inbreken in een juwelierszaak in Made. Een getuigde hoorde gestommel in de winkel en belde de politie. Toegesnelde agenten zagen al snel dat het inderdaad raak was. Ondanks een vluchtpoging het dak op én een verstop-poging op zolder konden de verdachten (21, 42, 45) uit de omgeving van Ede en Nijmegen snel worden aangehouden.