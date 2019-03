nsklAHBFlc

Nog niet zo lang geleden was het nog doodgewoon: een nieuwe zomerjas scoren voor één van de kinderen bij de CoolCat, daarna een verjaardagskadootje voor je neefje uitzoeken bij de Intertoys en in de tien minuten die je nog over hebt voor de parkeermeter afloopt snel nog even snuffelen in de bakken met koopjes bij de Op = Op Voordeelshop. Maar schrijf deze zin op een briefje, stop het in een tijdcapsule, begraaf die in de grond en ooit wordt het briefje door de Brabander van de toekomst gelezen met een glazige, vragende, onbegrijpende blik.

Ter Hark over het zware weer waarin Intertoys terechtkwam: "Speelgoed is een artikel dat je heel gemakkelijk via internet koopt. En dan is er nog de extreme druk vanuit winkels als Action en Kruidvat, waar je ook speelgoed kunt kopen maar dan voor veel minder geld." Helemaal uit het straatbeeld verdwijnen doet de keten voorlopig niet, er wordt hard gewerkt aan een gedeeltelijke doorstart.

Kledingketen CoolCat ondervond de afgelopen jaren aan den lijve wat moordende concurrentie betekent. Ter Hark:"Een klein foutje in je assortiment kan dan bijvoorbeeld al fataal zijn."

Iets opvallender is misschien wel de ondergang van discounter Op=Op Voordeelshop, omdat 'goedkoop' juist populair is. Maar volgens ter Hark is ook in dat segment de concurrentie groot. Er valt dus wat de kiezen en met alleen goedkoop neemt de consument geen genoegen meer. "Op = Op Voordeelshop heeft rommelige zaken. Voordeelland was vergelijkbaar, daar was het ook altijd een beetje een rotzooitje. Vroeger waren discounters allemaal zo, de Aldi bijvoorbeeld ook. Maar tegenwoordig willen consumenten een lage prijs betalen en rondlopen in een nette winkel."