Man rijdt zonder rijbewijs in gestolen auto keihard politieauto voorbij (via busbaan)

Een 32-jarige man uit Raamsdonksveer is dinsdagnacht opgepakt omdat hij zonder geldig rijbewijs rondreed in een auto die gestolen bleek te zijn. De man trok op de Wagenbergsebaan in Terheijden de aandacht omdat hij met hoge snelheid over de busbaan een politieauto inhaalde.

De man kon bij zijn arrestatie rond half drie 's nachts geen geldig rijbewijs laten zien. Ook hadden agenten het vermoeden dat hij drugs gebruikt had. Er is een bloedtest afgenomen, waarvan de resultaten nog niet bekend zijn.

Gestolen in Zevenbergen

Nadat de man werd vastgezet, deed de politie verder onderzoek. De auto bleek voorzien van valse nummerborden en was in mei 2018 gestolen in Zevenbergen. Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor die diefstal.