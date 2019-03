Wie herkent deze overvaller van supermarkt in Deurne? [VIDEO]

De politie heeft bewakingsbeelden vrijgegeven van de overvaller die in februari in de supermarkt Jumbo in Deurne met een mes een greep uit de kassa probeerde te doen. Eerder werd er al een foto van de man naar buiten gebracht, maar dat zorgde niet voor schot in de zaak.

Op 26 februari liep de overvaller rond halftien 's avonds de Jumbo in. Op de beelden is te zien hoe hij in eerste instantie langs de kassa af loopt, maar zich dan omdraait en met een mes via de achterkant naar de caissière toeloopt.

LEES OOK: Man met mes overvalt Jumbo in Deurne

Zij schrikt en houdt haar hand op de lade van de kassa. "Door dapper optreden van de caissière kon voorkomen worden dat de dader er met een buit vandoor ging", laat een woordvoerder van de politie weten. De man vluchtte vervolgens de winkel uit.



Man uit Deurne

Eerder werden foto's van de dader vrijgegeven, maar dat heeft niet geleid tot de aanhouding van een verdachte. De politie hoopt door bewegende beelden vrij te geven dat iemand de overvaller wel herkent. De caissière gaf aan dat zij dacht dat de man vaker in de winkel kwam. Mogelijk is de man dus afkomstig uit de omgeving van Deurne. Ook zou de man mogelijk van Syrische afkomst zijn.



Herkent u de overvaller? Bel dan met 0900-8844 of 0800-700 (anoniem).