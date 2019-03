Davy heeft meer dan 200 paar Nike Air Max: 'Je wordt er gewoon vrolijk van'

Honderden paren schoenen, vaak van hetzelfde model. "Mensen vragen zich vaak af waarom ik zoveel dezelfde schoenen heb. Van de Nike Air Max 1 heb ik bijvoorbeeld zeker honderd paar", vertelt Davy. "Maar geen enkele schoen is hetzelfde. Er zijn verschillende materialen, modellen en kleuren. Daar kun je vrij lang mee variëren!", zegt hij.

Voor zijn collectie heeft hij een aparte kamer in zijn huis ingericht. "Het is een soort tentoonstelling geworden eigenlijk. Aan elke muur heb ik planken opgehangen met alle schoenen erop, in originele doos. Zo behouden ze hun waarde." Inmiddels staat er voor een klein fortuin binnen, maar voor hoeveel wil Davy niet zeggen. "Er zitten exemplaren tussen met een waarde met drie nullen."

Lees verder onder de post.

Het begon allemaal bij een model Air Max 1, zo'n vijftien jaar geleden. "Ik liep een winkeltje binnen in Eindhoven en zag daar een paar schoenen staan. Ik was meteen weg van de kleuren en het materiaal. Ik kocht ze en vond daarna een paar in Japan dat er nóg mooier uitzag. Die heb ik besteld en toen was het raak."

Waar hem die passie dan in zit? "Sommige modellen zijn in kleine oplage uitgebracht. Het is dan echt een kick om dat paar te pakken te kunnen krijgen." De liefde voor het merk heeft Davy zelfs laten vastleggen op zijn been.