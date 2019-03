Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant in Tilburg

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag een werkbezoek gebracht aan de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant in Tilburg. Dat deed hij samen Ferd Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid. Het duo werd door professionals en vrijwilligers in de brandweerkazerne bijgepraat over rampenbestrijding, crisisbeheersing en werkzaamheden van de brandweer.

De koning sprak met verschillende mensen van de veiligheidsregio, onder meer over de ontruimde camping Fort Oranje in Rijsbergen. Theo Weterings, voorzitter van de Veiligheidsregio, legde aan de koning uit hoe de betrokken instanties hadden samengewerkt bij de crisis en waarom de camping was ontmanteld. Het was de eerste keer dat dit middel werd ingezet bij een sociaal probleem.

Meerdere plekken

In Midden- en West-Brabant zijn meerdere plekken waar calamiteiten kunnen plaatsvinden. Zo zijn er drie vliegvelden (de militaire vliegbases Gilze-Rijen en Woensdrecht en Breda International Airport) en het industriegebied Moerdijk. Daar vond begin januari 2011 een grote brand plaats bij het bedrijf Chemie-Pack.

Verder vindt er in West-Brabant veel transport plaats van gevaarlijke stoffen. Ook liggen de Antwerpse haven en de kerncentrales in Borssele en Doel om de hoek. Op het gebied van grote evenementen is natuurlijk de Tilburgse kermis, waarbij op Roze Maandag zeer veel mensen op de been zijn.

Sneller alarmeren

Op de vraag van de koning aan medewerkers van de Veiligheidsregio waarover ze zich zorgen maken, luidde het antwoord: de samenwerking met België. "De cultuur is anders." Ook maakten sommige aanwezigen zich zorgen over de cybersecurity. "Zijn we er wel goed genoeg op voorbereid?" Minister Grapperhaus wilde weten wat er moest verbeteren. Er volgde een duidelijk antwoord vanuit de aanwezigen. "Sneller alarmeren en beter op elkaar afstemmen qua opschalen."

Combinatie met werk

De koning sprak ook met vrijwilligers van de brandweer. Hij wilde weten hoeveel tijd ze ermee kwijt zijn. "Best wel veel", zei een van de vrijwilligers. "Thuis vragen ze zich wel eens af of ik nog wel eens thuis kom." Ook was hij benieuwd naar de combinatie van werk en het opgeroepen kunnen worden. "Je moet binnen zes minuten op kazerne kunnen zijn."



Koning Willem-Alexander wil met eigen ogen zien hoe het beleid van ministers in de praktijk uitpakt. Daarvoor wil hij met betrokkenen spreken en maakt met ministers een werkbezoek. Het bezoek aan de veiligheidsregio is het zevende werkbezoek.