Koning Willem-Alexander verrast Tilburgse brandweermannen met een werkbezoek

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag een werkbezoek gebracht aan de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant in Tilburg. Dat deed hij samen Ferd Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid. Het duo werd door professionals en vrijwilligers in de brandweerkazerne bijgepraat over rampenbestrijding, crisisbeheersing en werkzaamheden van de brandweer. Voor veel medewerkers van de brandweer was het een verrassing dat de koning er bij was.

De koning sprak met verschillende mensen van de veiligheidsregio, onder meer over de ontruimde camping Fort Oranje in Rijsbergen. Burgemeester Theo Weterings, voorzitter van de veiligheidsregio, legde aan de koning uit hoe de betrokken instanties hebben samengewerkt bij de crisis. Er werd een zogenoemde GRIP 4 in werking gesteld. Dat is een samenwerkingsprotocol dat normaal alleen in werking treedt bij zeer grote gemeentegrensoverschrijdende incidenten. Het was de eerste keer dat dit middel werd ingezet bij een sociaal probleem.

Meerdere plekken

In Midden- en West-Brabant zijn meerdere plekken waar calamiteiten kunnen plaatsvinden. Zo zijn er drie vliegvelden (de militaire vliegbases Gilze-Rijen en Woensdrecht en Breda International Airport) en het industriegebied Moerdijk. Daar vond begin januari 2011 een grote brand plaats bij het bedrijf Chemie-Pack. Dit laatste incident was de aanleiding voor de bouw van een aparte kazerne op industriegebied in Moerdijk. En ook daarover werd de koning geïnformeerd.

Sneller alarmeren

De medewerkers van de veiligheidsregio wilden vooral benadrukken dat de samenwerking tussen de verschillende instanties goed verloopt. Maar ze wilden ook hun zorgen uiten op een aantal punten. Zo werd er gesproken over de samenwerking met België. "De cultuur is gewoon anders", vertelt plaatsvervangend Regionaal Commandant bij brandweer Midden en West Brabant Gert-Jan Verhoeven. "Zolang het om kleine incidenten gaat, gaat het goed. Maar als het om grote incidenten gaat, denk ik dat wij hier in Nederland veel anders werken. Als er hier een ongeluk is met een aantal doden, dan volgen er allerlei onderzoeken. In België hebben ze sneller het idee dat het er bij hoort en dan hoor je er niets meer van."

Ook maakten sommige aanwezigen zich zorgen over de cybersecurity. "Zijn we er wel goed genoeg op voorbereid en wat zijn eigenlijk de verantwoordelijkheden van de veiligheidsregio?"

Combinatie met werk

De koning sprak ook met vrijwilligers van de brandweer. Hij wilde weten hoeveel tijd ze ermee kwijt zijn. "Best wel veel", zei een van de vrijwilligers. "Thuis vragen ze zich soms wel eens af of ik nog wel eens thuis kom." Ook was hij benieuwd naar de combinatie van werk en het opgeroepen kunnen worden. "Je moet binnen zes minuten op kazerne kunnen zijn", vertelde aan van de brandweermannen hem.

Het bezoek van de Majesteit was geheim en veel brandweermannen hadden geen idee dat ze de koning op bezoek zouden krijgen. Roel Posthuma van de vrijwligge brandweer. "We hadden gehoord dat de minister zou langskomen. En toen werd er ineens gezegd, we hebben nog een verrassing, de koning komt ook mee. Dat vond ik wel een eer. Het is toch de koning."

Beleid

Koning Willem-Alexander wil met eigen ogen zien hoe het beleid van ministers in de praktijk uitpakt. Daarvoor wil hij met betrokkenen spreken en maakt hij met ministers een werkbezoek. Het bezoek aan de veiligheidsregio is het zevende werkbezoek.