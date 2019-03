Privacygevoelige documenten bij oud papier gedumpt door gemeente Altena: 'Dit is zeer ernstig'

Burgemeester Marcel Fränzel reageert geschrokken. Hij neemt het incident hoog op. “Dit is absoluut een menselijk fout, laat dat helder zijn. Dit had niet mogen gebeuren. Het is uiterst vervelend.”

Fränzel noemt het 'bezwaarlijk' dat kopieën van identiteitskaarten tussen het oud papier zat. "Daarom hebben wij de Autoriteit Persoonsgegevens geïnformeerd, want het is in zekere zin een privacylek. Van hen krijgen we al dan niet advies over hoe nu te handelen."

Container zat niet op slot

De privacygevoelige documenten zaten in een oud papiercontainer. Die container stond afgelopen weekend buiten bij het gemeentehuis en zat niet op slot.

'Dat vind ik zeer ernstig'

De 'buitgemaakte stapel oud papier' heeft Omroep Brabant teruggegeven aan de gemeente. "Wat u mij aanreikt is niet alleen privacygevoelige informatie, maar wat bovenop ligt (kopieën van identiteitsbewijzen) is het meest privacygevoelig en dat vind ik zeer ernstig", zegt Fränzel tegen onze verslaggever.

Door het incident zijn intern de regels flink verscherpt. "Dit soort documenten blijft in het pand in een afgeschermde bak waar je niet eens in kunt kijken en die ook nog eens is vergrendeld. Die hadden we al, daarom is het uiterst vervelend dat dit is gebeurd."

Of de gemeente de mensen nog gaat benaderen van wie kopieën van hun identiteitskaarten in de container zaten, hangt af van de reactie van de Autoriteit Persoonsgegevens.