Kilo's hasj en wiet gevonden in huis in Eindhoven na tip

Na een tip heeft de politie dinsdagochtend tientallen kilo's wiet en hasj gevonden in een huis in Eindhoven. Ook werd 20.000 euro aan contant geld gevonden.

Bij de recherche kwam informatie binnen over de aanwezigheid van drugs in de woning in de wijk Tongelre. In het huis, maar ook in de schuur, trof de politie drugs aan.

Aanhoudingen

Vier mensen die in het huis aanwezig waren, zijn aangehouden. Het gaat om twee vrouwen (39 en 59) uit Eindhoven en Son en Breugel en twee mannen van 42 en 61 jaar oud uit Son en Breugel. Ze zitten nog vast voor verder onderzoek.