Politie vindt kilo's hasj en wiet na tip in Eindhoven

De politie trof wiet en hasj aan in de woning ( Archieffoto).

EINDHOVEN -

De politie heeft dinsdagochtend een grote drugsvangst gedaan door een tip. Er werden tientallen kilo’s wiet en hasj in een huis in de wijk Tongelre in Eindhoven gevonden. Ook trof de politie zo’n 20.000 euro aan contant geld aan.