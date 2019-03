Mannen die molotovcocktail bij avondwinkel naar binnen gooiden krijgen lagere straf

De avondwinkel in Tilburg werd in brand gestoken (Foto: Toby de Kort).

DEN BOSCH -

De mannen die een avondwinkel in Tilburg in brand staken en daar een molotovcocktail naar binnen gooiden, zijn dinsdag in hoger beroep veroordeeld tot 24 en 27 maanden celstraf. Dat is fors lager dan de vijf jaar die beide mannen (25 en 26) vorig jaar kregen in de rechtbank van Breda.