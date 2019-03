Ralf Seuntjens wil best voor NAC spelen: een Bredase jongen die weet te scoren

Hij is niet de meest elegante voetballer uit de eredivisie en oogt soms ook wat houterig. Maar Ralf Seuntjens kan echt wel voetballen. En, ook heel belangrijk, hij kan scoren. Niet voor niets staat hij al vier jaar altijd in de basis bij VVV Venlo, waarvan de laatste twee jaar in de eredivisie. Eerst als spits, nu als middenvelder.

Nieuw elan

Zondag komt de 29-jarige Seuntjens met de Limburgse ploeg op bezoek in Breda. "Ik kijk er naar uit om in mijn eigen stad te voetballen", zo zegt hij daarover. "Ik denk dat er door de komst van de nieuwe trainer (Ruud Brood) bij NAC wel wat gaat veranderen, dus die komen waarschijnlijk met een nieuw elan het veld op. Maar wij gaan voor de winst, want we hebben nog één overwinning nodig om ons veilig te spelen."

'Als Bredase jongen wil je altijd voor NAC spelen'

De vraag wordt vaak aan hem gesteld: waarom speel je niet in je eigen stad Breda, bij NAC? Volgens Seuntjens is het er door allerlei oorzaken nooit van gekomen. Maar wat niet is, kan nog komen. Het contract van de 29-jarige Seuntjens loopt aan het einde van het seizoen af in Venlo.

"Ik heb altijd gezegd dat NAC een mooie club is en als Bredase jongen wil je er altijd voor spelen. Maar in Venlo heb ik het hartstikke naar mijn zin en ze willen daar mijn contract verlengen. Daar ben ik al redelijk ver mee en dat is me ook veel waard. Wat de toekomst gaat brengen, weet ik niet."

Oud-speler Johan Gabriëls: "Ralf Seuntjens is door NAC over het hoofd gezien."

Dat Seuntjens als prof nog nooit in het geel-zwart van NAC heeft gespeeld, is volgens sommigen een gemiste kans.

"Ik denk dat we kunnen stellen dat Ralf Seuntjens door NAC over het hoofd is gezien", stelt Johan Gabriëls, oud-speler van de Bredase club en tegenwoordig onder meer columnist van de plaatselijke krant. "Zijn broer Mats (speelde eerder voor NAC, nu AZ) is technisch beter, maar Ralf heeft scorend vermogen. Hij wordt bij VVV nu ook als 'tien' gebruikt en dat is erg knap. Zijn rendement is groot."

Seuntjens als leider en goalgetter

Johan Gabriëls, die zelf UVV'40 coacht, denkt dat er voor Ralf Seuntjens nog wel toekomst is bij NAC. De vraag is of de club dat ook zo ziet.

"In principe is het natuurlijk vijf jaar te laat. Ik weet dan ook niet of ze het bij NAC willen. Die gaan misschien meer voor jonge gasten zoals Lundqvist, want daar zit nog statiegeld op. Transferwaarde, ja."

"Maar als je goals wilt inkopen, zou het niet onlogisch zijn", vervolgt Gabriëls. "Het is een hele prettige jongen in de omgang en een leider. Die heb je nodig in de kleedkamer."

"Seuntjens ligt geweldig bij de supporters van NAC", zo zegt oud-speler Peter Remie.

Ook oud-speler Peter Remie is positief over stadsgenoot Ralf Seuntjens. Hij ziet de komst van de middenvelder, zeker bij degradatie, wel zitten. Seuntjens kan volgens Remie ook mooi het boegbeeld van het 'nieuwe NAC' worden.

"Ralf Seuntjens zou niet misstaan bij NAC. Hij scoort overal, eerst als spits en nu als middenvelder, en heeft altijd een basisplaats. Verder is het is een echte Bredase jongen en ik vind hem ook een echte NAC-speler. Bovendien ligt hij geweldig bij de supporters. Ja, hij is mijn tip aan NAC", aldus Peter Remie.

Ziet Seuntjens NAC bij degradatie ook zitten?

Ook Ralf Seuntjens zelf hoort louter positieve verhalen als hij door zijn Breda loopt en her en der een praatje maakt. En wie dan met Seuntjens spreekt, en tussen de regels doorleest, merkt dat hij er zelf ook niet onwelwillend in staat om in zijn thuisstad te voetballen. Zelfs niet als NAC degradeert.

"Het gaat er om hoe een gesprek gaat", zegt Seuntjens. "Ik heb destijds - terwijl ik ook naar andere clubs kon - voor Telstar gekozen. Die speelden ook in de onderste regionen, maar het was wel het begin van een stap voorwaarts. Voor mij maakt het dus niet veel uit. Belangrijker is dat ze mij een mooi verhaal schetsen. Dat ligt er in Venlo ook. Ik luister naar de ambities van een club en dan weet je nooit wat er gaat gebeuren."